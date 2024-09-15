Котько Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котько (Куницкая) Маргарита Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1988
Дочь: Юрьева (Котько) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Котько (Куницкая) Маргарита Борисовна
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Котько Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Котько (Куницкая) Маргарита Борисовна
Смерть
Неизвестно