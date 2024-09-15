Котько Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котько Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котько Виталий Викорович

Мать ребёнка: Котько (Куницкая) Маргарита Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котько (Куницкая) Маргарита Борисовна

Рождение ребёнка
27.07.1988

Дочь: Юрьева (Котько) Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Котько (Куницкая) Маргарита Борисовна

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Котько Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Котько (Куницкая) Маргарита Борисовна

Смерть
Неизвестно

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