Котько (Куницкая) Маргарита Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котько (Куницкая) Маргарита Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куницкий Борис Андреевич

Мать: Куницкая Станислава Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котько Виталий Викорович

Отец ребёнка: Котько Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котько Виктор

Рождение ребёнка
27.07.1988

Дочь: Юрьева (Котько) Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Котько Виктор

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Котько Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Котько Виктор

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