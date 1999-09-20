Котова Полина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Полина Александровна

Котова Полина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1919

Дата смерти

20.09.1999

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1943

Дочь: Бойко Зинаида Викторовна

Отец ребёнка: Лыско Виктор Трофимович

Смерть
20.09.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close