Котова Полина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1919
Дата смерти20.09.1999
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1943
Дочь: Бойко Зинаида Викторовна
Отец ребёнка: Лыско Виктор Трофимович
Смерть
20.09.1999