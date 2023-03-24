Leppänen (Könönen) Silja Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leppänen (Könönen) Silja Antintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1830

Дата смерти

03.02.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1849

Муж: Leppänen Pekka

Рождение ребёнка
26.08.1850

Дочь: (Leppänen) Anna-Liisa Pekantytär

Отец ребёнка: Leppänen Pekka

Рождение ребёнка
16.08.1854

Сын: Leppänen Juho Pekanpoika

Отец ребёнка: Leppänen Pekka

Рождение ребёнка
19.10.1856

Сын: Leppänen Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Leppänen Pekka

Смерть
03.02.1857
Похороны
19.02.1857

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