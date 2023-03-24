Leppänen (Könönen) Silja Antintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1830
Дата смерти03.02.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1849
Муж: Leppänen Pekka
Рождение ребёнка
26.08.1850
Дочь: (Leppänen) Anna-Liisa Pekantytär
Отец ребёнка: Leppänen Pekka
Рождение ребёнка
16.08.1854
Отец ребёнка: Leppänen Pekka
Рождение ребёнка
19.10.1856
Сын: Leppänen Pekka Pekanpoika
Отец ребёнка: Leppänen Pekka
Смерть
03.02.1857
Похороны
19.02.1857