Мымрин Пармен Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Мумрин Игнатий Петрович
Мать: Мумрина Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
03.11.1834 ст.
Мать ребёнка: Мымрина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1835 ст.
Дочь: Мымрина Александра Парменовна
Мать ребёнка: Мымрина Пелагея Михайловна
Бракосочетание
19.02.1934 ст.
Смерть
Неизвестно