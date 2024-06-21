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Мымрин Пармен Игнатьевич

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Мумрин Игнатий Петрович

Мать: Мумрина Анна Сидоровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1834 ст.

Сын: Мымрин Мина Парменович

Мать ребёнка: Мымрина Пелагея Михайловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1835 ст.

Дочь: Мымрина Александра Парменовна

Мать ребёнка: Мымрина Пелагея Михайловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.02.1934 ст.

Жена: Мымрина Пелагея Михайловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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