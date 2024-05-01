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Мымрина Пелагея Михайловна

Место рождения

Мишнево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Иванович

Мать: не указана

Мишнево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1834 ст.

Сын: Мымрин Мина Парменович

Отец ребёнка: Мымрин Пармен Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1835 ст.

Дочь: Мымрина Александра Парменовна

Отец ребёнка: Мымрин Пармен Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.02.1934 ст.

Муж: Мымрин Пармен Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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