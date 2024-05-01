Мымрина Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1834 ст.
Отец ребёнка: Мымрин Пармен Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.11.1835 ст.
Дочь: Мымрина Александра Парменовна
Отец ребёнка: Мымрин Пармен Игнатьевич
Бракосочетание
19.02.1934 ст.
Смерть
Неизвестно