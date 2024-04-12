Гумеров Хадий Фазылович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Мухаметфазыл
Мать: Мавгиза Абдулхаликова
Рождение ребёнка
23.01.1905
Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатиха
Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима
Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оркия
Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халим
Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулла
Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна
Смерть
Неизвестно