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Гумеров Хадий Фазылович

Место рождения

Умбетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Мухаметфазыл

Мать: Мавгиза Абдулхаликова

Умбетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1905

Сын: Бакиров Кадыр Гадеевич

Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна

Умбетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатиха

Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оркия

Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халим

Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулла

Мать ребёнка: Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна

Смерть
Неизвестно
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