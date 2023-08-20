Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1905

Сын: Бакиров Кадыр Гадеевич

Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович

Умбетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатиха

Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оркия

Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халим

Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулла

Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович

Смерть
Неизвестно
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