Абубакирова Шамсельниса Лутфулловна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1905
Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович
Умбетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатиха
Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оркия
Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халим
Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулла
Отец ребёнка: Гумеров Хадий Фазылович
Смерть
Неизвестно