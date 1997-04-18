Козлова (Панкова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Панкова) Наталья Ивановна

Козлова (Панкова) Наталья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1911

Дата смерти

18.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1911

Отец: Панков Иван Андреевич

Мать: Панкова (Манина) Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.05.1935

Сын: Козлов Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Тимофеевич

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1947

Дочь: Боброва (Козлова) Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Тимофеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
18.04.1997
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.