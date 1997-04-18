Козлова (Панкова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1911
Дата смерти18.04.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1935
Отец ребёнка: Козлов Алексей Тимофеевич
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1947
Дочь: Боброва (Козлова) Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Тимофеевич
Смерть
18.04.1997