Позарова Нинфодора Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позарова Нинфодора Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1912

Дата смерти

30.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1937

Дочь: Сорокина (Позорова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Большое Мокрое, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.02.1943

Дочь: Мулина Анна Александровна

Отец ребёнка: Балаганин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
09.09.1947

Сын: Позаров Николай Александрович

Отец ребёнка: Балаганин Александр Яковлевич

Смерть
30.07.1962

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