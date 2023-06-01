Позарова Нинфодора Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1912
Дата смерти30.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1937
Дочь: Сорокина (Позорова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Большое Мокрое, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.02.1943
Дочь: Мулина Анна Александровна
Отец ребёнка: Балаганин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
09.09.1947
Сын: Позаров Николай Александрович
Отец ребёнка: Балаганин Александр Яковлевич
Смерть
30.07.1962