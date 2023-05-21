Балаганин Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1917
Дата смерти23.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1943
Дочь: Мулина Анна Александровна
Мать ребёнка: Позарова Нинфодора Даниловна
Рождение ребёнка
09.09.1947
Сын: Позаров Николай Александрович
Мать ребёнка: Позарова Нинфодора Даниловна
Смерть
23.09.1994