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Балаганин Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1917

Дата смерти

23.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1943

Дочь: Мулина Анна Александровна

Мать ребёнка: Позарова Нинфодора Даниловна

Рождение ребёнка
09.09.1947

Сын: Позаров Николай Александрович

Мать ребёнка: Позарова Нинфодора Даниловна

Смерть
23.09.1994