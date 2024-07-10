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Лукин Ефим Иванович

Место рождения

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: Лукин Иван Кириллович

Мать: Лукина Катерина

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1841 ст.

Сын: Лукин Семен Ефимович

Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: (Лукина) Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.01.1844 ст.

Сын: Лукин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Лукин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: (Лукина) Агрипина Ефимовна

Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: (Лукина) Федора Ефимовна

Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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