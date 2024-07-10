Лукин Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.
Отец: Лукин Иван Кириллович
Мать: Лукина Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1841 ст.
Сын: Лукин Семен Ефимович
Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: (Лукина) Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
01.01.1844 ст.
Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Лукин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: (Лукина) Агрипина Ефимовна
Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: (Лукина) Федора Ефимовна
Мать ребёнка: Лукина (Колобова) Анисья Прохоровна
Смерть
Неизвестно