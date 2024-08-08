Лукина Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: (Лукина) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Лукин Иван Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Лукин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович
Смерть
Неизвестно