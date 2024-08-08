Лукина Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: (Лукина) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Лукин Иван Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Лукин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Лукин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Лукин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Кириллович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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