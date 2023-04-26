Ефимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1851

Сын: Евдоким Егорович

Отец ребёнка: Егор Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1855

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1862

Дочь: Титова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Егор Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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