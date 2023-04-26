Ефимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1851
Сын: Евдоким Егорович
Отец ребёнка: Егор Андреевич
Рождение ребёнка
13.03.1855
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Андреевич
Рождение ребёнка
19.05.1862
Дочь: Титова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Егор Андреевич
Смерть
Неизвестно