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Егор Андреевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1851

Сын: Евдоким Егорович

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1855

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1862

Дочь: Титова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1882
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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