Егор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1851
Сын: Евдоким Егорович
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1855
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1862
Дочь: Титова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Смерть
До 1882