Титова Елена Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1862
Отец: Егор Андреевич
Мать: Ефимия Петровна
Бракосочетание
05.?.1882
Филипп Кузьмич Синицын , Григорий Егорович Титов . Иван Илларионович , Иван Егорович .
Рождение ребёнка
10.01.1884
Дочь: Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович
Рождение ребёнка
07.09.1891
Дочь: Екатерина Моисеевна
Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович
Рождение ребёнка
28.12.1895
Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович
Рождение ребёнка
09.07.1897
Дочь: Ольга Моисеевна
Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович
Рождение ребёнка
22.10.1899
Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович
Смерть
Неизвестно