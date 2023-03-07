Титова Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Елена Егоровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1862

Отец: Егор Андреевич

Мать: Ефимия Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1882

Муж: Титов Моисей Егорович

Филипп Кузьмич Синицын , Григорий Егорович Титов . Иван Илларионович , Иван Егорович .
Рождение ребёнка
10.01.1884

Дочь: Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1891

Дочь: Екатерина Моисеевна

Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1895

Сын: Титов Гордей Моисеевич

Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1897

Дочь: Ольга Моисеевна

Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1899

Сын: Титов Дмитрий Моисеевич

Отец ребёнка: Титов Моисей Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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