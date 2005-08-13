Короткая (Беднякова) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткая (Беднякова) Наталья Ильинична

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Место рождения

Россия, Саратовская область, Аркадакский район, станция Летяжевка, село Памятка

Дата рождения

Около 11.08.1919

Дата смерти

13.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.08.1919

Отец: Бедняков Илья Андреевич

Мать: Беднякова Татьяна

Россия, Саратовская область, Аркадакский район, станция Летяжевка, село Памятка
Рождение ребёнка
08.03.1942

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.06.1945

Сын: Бедняков Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Короткий Афанасий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Лужники
Бракосочетание
10.03.1946

Муж: Короткий Афанасий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Фрунзенский отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
07.03.1947

Дочь: Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Короткий Афанасий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1949

Дочь: Четверикова Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Короткий Афанасий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Короткий Афанасий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
13.08.2005
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское (немецкое) кладбище
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