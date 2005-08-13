Короткая (Беднякова) Наталья Ильинична
Место рожденияРоссия, Саратовская область, Аркадакский район, станция Летяжевка, село Памятка
Дата рожденияОколо 11.08.1919
Дата смерти13.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.08.1919
Отец: Бедняков Илья Андреевич
Мать: Беднякова Татьяна
Россия, Саратовская область, Аркадакский район, станция Летяжевка, село Памятка
Рождение ребёнка
08.03.1942
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.06.1945
Сын: Бедняков Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Короткий Афанасий Дмитриевич
Лужники
Бракосочетание
10.03.1946
Фрунзенский отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
07.03.1947
Дочь: Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Короткий Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.03.1949
Дочь: Четверикова Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Короткий Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Короткий Афанасий Дмитриевич
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Развод
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
13.08.2005
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Введенское (немецкое) кладбище