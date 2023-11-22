Архипова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1901
Сын: Полуэктов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Полуэктов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Полуэктов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Винк Мария Николаевна
Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930