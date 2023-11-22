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Архипова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Архипов Иван Матвеевич

Мать: Юшманова Лукадия Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Полуэктов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Полуэктов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович

Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Полуэктов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Винк Мария Николаевна

Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуэктов Николай Парменович

Смерть
1930
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