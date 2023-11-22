Полуэктов Николай Парменович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Полуэктов Пармён
Рождение ребёнка
1901
Сын: Полуэктов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Полуэктов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Полуэктова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Полуэктов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Полуэктов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Полуэктова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Полуэктов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Винк Мария Николаевна
Мать ребёнка: Архипова Александра Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940
Глухая, Толшменский район, Северный край