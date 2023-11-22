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Полуэктов Николай Парменович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Полуэктов Пармён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Полуэктов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Полуэктов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Полуэктова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Полуэктов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Полуэктов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Полуэктова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Полуэктов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Винк Мария Николаевна

Мать ребёнка: Архипова Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуэктова Александра Ивановна

Смерть
1940
Глухая, Толшменский район, Северный край
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