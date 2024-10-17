Трофимова (Харина) Валентина Федоровна 12.07.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимова (Харина) Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1917

Дата смерти

04.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1917

Отец: Харин Федор Ефимович

Мать: Харина (Морозова) Ефросинья Илларионовна

Бракосочетание
1936

Муж: Трофимов Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
07.04.1937

Сын: Трофимов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1938

Дочь: (Трофимова) Раиса Павловна

Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.07.1940

Сын: Трофимов Александр Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.12.1948

Дочь: Некорыстнова (Трофимова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.06.1960

Дочь: (Трофимова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Награда
12.10.1961
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Должность домашняя хозяйка Наименование награды Медаль "Медаль материнства" Тип документа Указ Президиума Верховного Совета РСФСР Дата издания документа 12 окт. 1961 г. Номер документа 454 Степень 2 П... Показать все
Смерть
04.12.1978
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

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