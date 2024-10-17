Трофимова (Харина) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1917
Дата смерти04.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1917
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
07.04.1937
Сын: Трофимов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
17.12.1938
Дочь: (Трофимова) Раиса Павловна
Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
15.07.1940
Сын: Трофимов Александр Павлович
Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
18.12.1948
Дочь: Некорыстнова (Трофимова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
07.06.1960
Дочь: (Трофимова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Трофимов Павел Георгиевич
Награда
12.10.1961
Должность домашняя хозяйка Наименование награды Медаль "Медаль материнства" Тип документа Указ Президиума Верховного Совета РСФСР Дата издания документа 12 окт. 1961 г. Номер документа 454 Степень 2 П... Показать все
Смерть
04.12.1978