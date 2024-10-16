Трофимов Павел Георгиевич 13.11.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимов Павел Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1911

Дата смерти

25.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1936

Жена: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
07.04.1937

Сын: Трофимов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1938

Дочь: (Трофимова) Раиса Павловна

Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.07.1940

Сын: Трофимов Александр Павлович

Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Призыв на военную службу
С 1942 по ?.07.1946
К началу войны было трое детей, поэтому изначально не призывали. Воевал на Катюше. Ленинград и Прибалтика. Вернулся в июле 1946.
Рождение ребёнка
18.12.1948

Дочь: Некорыстнова (Трофимова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.06.1960

Дочь: (Трофимова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
25.05.1979
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

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