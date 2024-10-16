Трофимов Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1911
Дата смерти25.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
07.04.1937
Сын: Трофимов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1938
Дочь: (Трофимова) Раиса Павловна
Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
15.07.1940
Сын: Трофимов Александр Павлович
Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна
Призыв на военную службу
С 1942 по ?.07.1946
К началу войны было трое детей, поэтому изначально не призывали. Воевал на Катюше. Ленинград и Прибалтика. Вернулся в июле 1946.
Рождение ребёнка
18.12.1948
Дочь: Некорыстнова (Трофимова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
07.06.1960
Дочь: (Трофимова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна
Смерть
25.05.1979