Некорыстнова (Трофимова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения18.12.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1971
Дочь: (Некорыстнова) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Некорыстнов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
18.12.1978
Дочь: (Некорыстнова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Некорыстнов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
03.06.1983
Сын: Некорыстнов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Некорыстнов Михаил Семенович