Некорыстнова (Трофимова) Мария Павловна 18.12.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некорыстнова (Трофимова) Мария Павловна

Место рождения

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1948

Отец: Трофимов Павел Георгиевич

Мать: Трофимова (Харина) Валентина Федоровна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некорыстнов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
07.10.1971

Дочь: (Некорыстнова) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Некорыстнов Михаил Семенович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.12.1978

Дочь: (Некорыстнова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Некорыстнов Михаил Семенович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.06.1983

Сын: Некорыстнов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Некорыстнов Михаил Семенович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

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