Бахтина Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1980
Сын: Анохин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Анохин Александр Александрович
Рождение ребёнка
09.08.1982
Сын: Анохин Александр Александрович
Отец ребёнка: Анохин Александр Александрович