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Бахтина Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Александр Александрович

Рождение ребёнка
21.02.1980

Сын: Анохин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Анохин Александр Александрович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.08.1982

Сын: Анохин Александр Александрович

Отец ребёнка: Анохин Александр Александрович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область

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