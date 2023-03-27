Митрофанова (Мухина) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Мухина) Анна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Митрофанов Михаил Андреевич

Borovichi, Borovichsky District, Novgorod Oblast, Russia
Супруг(-а): Анна Никифоровна Митрофанова (Мухина)
Рождение ребёнка
02.02.1887

Сын: Митрофанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Митрофанов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1892

Дочь: Верещагина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Митрофанов Михаил Андреевич

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