Митрофанова (Мухина) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
13.01.1885
Borovichi, Borovichsky District, Novgorod Oblast, Russia
Супруг(-а): Анна Никифоровна Митрофанова (Мухина)
Рождение ребёнка
02.02.1887
Сын: Митрофанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Митрофанов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1892
Дочь: Верещагина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Митрофанов Михаил Андреевич