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Митрофанов Михаил Михайлович
Митрофанов Михаил Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1887
Пол
Мужской
Отец
Митрофанов Михаил Андреевич
1859 г.р.
Мать
Митрофанова (Мухина) Анна Никифоровна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1887
Отец:
Митрофанов Михаил Андреевич
Мать:
Митрофанова Анна Никифоровна
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