(Каблукова) Елена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.03.1863
Муж: Иван Борисов
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Борисов
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Борисов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Борисов
Смерть
После 1880