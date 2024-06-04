(Каблукова) Елена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каблукова) Елена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.03.1863

Муж: Иван Борисов

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Борисов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Борисов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Борисов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1880

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