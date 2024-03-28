Зотова Прасковья Юдаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Зотов Филипп Зотович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Зотов Филипп Зотович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Зотов Филипп Зотович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Зотов Филипп Зотович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Зотова) Арина Филипповна
Отец ребёнка: Зотов Филипп Зотович
Смерть
Неизвестно