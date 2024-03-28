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Зотов Филипп Зотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834

Сын: Зотов Тихон Филиппович

Мать ребёнка: Зотова Прасковья Юдаевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Зотов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Зотова Прасковья Юдаевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Зотов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Зотова Прасковья Юдаевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Зотов Семен Филиппович

Мать ребёнка: Зотова Прасковья Юдаевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Зотова) Арина Филипповна

Мать ребёнка: Зотова Прасковья Юдаевна

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