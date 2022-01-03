Власов Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Власов Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1707
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Власова Феврония Еремеевна
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Власова Феврония Еремеевна
Бракосочетание
После 1709
Смерть
Неизвестно