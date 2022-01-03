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Власов Степан Иванович

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1654 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.
Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Власов Иван Иванович

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1707

Жена: Власова Феврония Еремеевна

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Власов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Власова Феврония Еремеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Власов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Власова Феврония Еремеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
После 1709

Жена: Власова Наталья Ларионовна

Смерть
Неизвестно

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