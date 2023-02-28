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Власов Михаил Степанович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Около 1778

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Власов Степан Иванович

Мать: Власова Феврония Еремеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Власов Никифор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Власова Мавра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Власова Степанида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Шерапова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
После 1758

Жена: Власова Наталья Родионовна

Смерть
Около 1778
Тула, город Тула, Тульская область
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