Власов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиОколо 1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Власов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Власов Никифор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Власова Мавра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Власова Степанида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Шерапова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
После 1758
Смерть
Около 1778