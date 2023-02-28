Власов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1654
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1654
Отец: Власов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680
Сын: Власов Кондратий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: не указана