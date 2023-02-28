Власов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Иван Иванович

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Место рождения

Тула

Дата рождения

До 1654

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1654

Отец: Власов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680

Сын: Власов Савелий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680

Сын: Власов Кондратий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1672

Сын: Власов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Власов Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

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