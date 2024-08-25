Дарья Ермолаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782 ст.
Дата смерти16.01.1828 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.
Отец: Ермолай Иванов
Мать: Варвара Иванова
Бракосочетание
26.10.1802 ст.
Муж: Поликарп Прокофьев
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 26.10.1802 ст.
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Елена Поликарпова
Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев
Рождение ребёнка
16.10.1813 ст.
Сын: Дмитрий Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев
Рождение ребёнка
15.02.1816 ст.
Дочь: Дарья Поликарпова
Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев
Рождение ребёнка
07.09.1818 ст.
Сын: Иван Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев
Рождение ребёнка
28.07.1821 ст.
Сын: Антон Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев
Рождение ребёнка
30.03.1823 ст.
Сын: Егор Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев
Рождение ребёнка
23.02.1825 ст.
Сын: Герасим Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев
Смерть
16.01.1828 ст.
Причина смерти: от родов