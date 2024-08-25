Дарья Ермолаева Около 1782 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Ермолаева

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

16.01.1828 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: Ермолай Иванов

Мать: Варвара Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
26.10.1802 ст.

Муж: Поликарп Прокофьев

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 26.10.1802 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Елена Поликарпова

Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1813 ст.

Сын: Дмитрий Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1816 ст.

Дочь: Дарья Поликарпова

Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1818 ст.

Сын: Иван Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1821 ст.

Сын: Антон Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1823 ст.

Сын: Егор Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1825 ст.

Сын: Герасим Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Прокофьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
16.01.1828 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от родов

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