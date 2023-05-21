Монев Сидор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонев Сидор Тимофеевич

Монев Сидор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Монев Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Монев Родион Сидорович

Мать ребёнка: Монева Марья Ивановна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Монева Агафья Сидоровна

Мать ребёнка: Монева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Монев Ефим Сидорович

Мать ребёнка: Монева Марья Ивановна

Смерть
1835
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.