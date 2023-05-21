Монев Сидор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Монев Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Монева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Монева Агафья Сидоровна
Мать ребёнка: Монева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Монев Ефим Сидорович
Мать ребёнка: Монева Марья Ивановна
Смерть
1835
Упоминание
30.07.1850