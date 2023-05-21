Монева Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Монев Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Монева Агафья Сидоровна
Отец ребёнка: Монев Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Монев Ефим Сидорович
Отец ребёнка: Монев Сидор Тимофеевич
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно