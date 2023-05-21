Монева Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монева Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монев Сидор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Монев Родион Сидорович

Отец ребёнка: Монев Сидор Тимофеевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Монева Агафья Сидоровна

Отец ребёнка: Монев Сидор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Монев Ефим Сидорович

Отец ребёнка: Монев Сидор Тимофеевич

Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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