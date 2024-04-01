Буторин Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
17.01.1911
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Григорий Евгеньевич Белов, Михаил Никифорович Буторин, по невесте Михаил Петрович Мухин, Петр Стефанович Мухин
Рождение ребёнка
09.06.1912
Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
30.10.1913
Дочь: (Буторина) Зиновья Сергеевна
Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна
Павел Григорьевич Белов и Ур жена МЯ Мухина
Рождение ребёнка
07.12.1914
Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: (Буторина) Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Буторина) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
18.05.1918
Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
24.03.1921
Рождение ребёнка
07.10.1925
Дочь: (Буторина) Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
11.10.1925
Дочь: (Буторина) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
04.01.1930
Сын: Буторин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна
Смерть
Неизвестно