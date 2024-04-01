Буторин Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуторин Сергей Яковлевич

Буторин Сергей Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Буторин Яков Писарь При Вхп Никифоров

Мать: Буторина (Мухина) Анна Федорова

Бракосочетание
17.01.1911

Жена: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Григорий Евгеньевич Белов, Михаил Никифорович Буторин, по невесте Михаил Петрович Мухин, Петр Стефанович Мухин
Рождение ребёнка
09.06.1912

Сын: Буторин Александр Федор

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
30.10.1913

Дочь: (Буторина) Зиновья Сергеевна

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Павел Григорьевич Белов и Ур жена МЯ Мухина
Рождение ребёнка
07.12.1914

Сын: Буторин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: (Буторина) Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Буторина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
18.05.1918

Сын: Буторин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
24.03.1921

Дочь: Пупчина (Буторина) Ефросинья (Поня) Сергеевна

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
07.10.1925

Дочь: (Буторина) Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
11.10.1925

Дочь: (Буторина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
04.01.1930

Сын: Буторин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Буторина (Павлова) Лукерья Федосеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.