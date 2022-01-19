Стяжкин Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стяжкин Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1941

Дата смерти

19.01.2022

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941

Отец: Стяжкин Пётр Иванович

Мать: Стяжкина (Филиповых) Лидия Романовна

Рождение ребёнка
30.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стяжкина (Быкова) София Филипповна

Рождение ребёнка
12.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стяжкина (Быкова) София Филипповна

Смерть
19.01.2022
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

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