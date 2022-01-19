Стяжкин Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1941
Дата смерти19.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941
Рождение ребёнка
30.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стяжкина (Быкова) София Филипповна
Рождение ребёнка
12.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стяжкина (Быкова) София Филипповна
Смерть
19.01.2022
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край