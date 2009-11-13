Стяжкина (Быкова) София Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.2009
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стяжкин Юрий Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стяжкин Юрий Петрович
Рождение
13.11.2009
Отец: Быков Филип Федорович
Смерть
Неизвестно