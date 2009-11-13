Стяжкина (Быкова) София Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтяжкина (Быкова) София Филипповна

Стяжкина (Быкова) София Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.2009

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стяжкин Юрий Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стяжкин Юрий Петрович

Рождение
13.11.2009

Отец: Быков Филип Федорович

Мать: Быкова Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close