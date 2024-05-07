Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чмырёв Виталий Евгеньевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Чмырёв Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Чмырёв Виталий Евгеньевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чмырёв Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Чмырёв Виталий Евгеньевич

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Чмырёва) Надежда Витальевна

Отец ребёнка: Чмырёв Виталий Евгеньевич

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