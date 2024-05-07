Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Чмырёв Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Чмырёв Виталий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Чмырёв Виталий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Чмырёва) Надежда Витальевна
Отец ребёнка: Чмырёв Виталий Евгеньевич