Чмырёв Виталий Евгеньевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чмырёв Виталий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Чмырёв Евгений Николаевич

Мать: Чмырёва (Засыпкина) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Чмырёв Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чмырёв Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Чмырёва) Надежда Витальевна

Мать ребёнка: Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна

Смерть
1984

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