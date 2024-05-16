Чмырёв Виталий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Чмырёв Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Чмырёва) Надежда Витальевна
Мать ребёнка: Чмырёва (Прокшева) Анна Алексеевна
Смерть
1984