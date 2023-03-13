Катерина Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Борисова

Место рождения

Марутино

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Борисъ Макаровъ

Мать: Мавра Герасимова

Марутино
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