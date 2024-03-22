Мавра Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Герасимова

Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ

Марутино
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Устинья Борисова

Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ

Марутино
Рождение ребёнка
1753

Сын: Андрей Борисовъ

Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ

Марутино
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Матрена Борисова

Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ

Марутино
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Катерина Борисова

Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ

Марутино
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Козырялова Епистимья

Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Терентий Борисовъ

Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ

Марутино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисъ Макаровъ

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