Мавра Герасимова
Место рождения
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ
Марутино
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Устинья Борисова
Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ
Марутино
Рождение ребёнка
1753
Сын: Андрей Борисовъ
Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ
Марутино
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Матрена Борисова
Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ
Марутино
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Катерина Борисова
Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ
Марутино
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Козырялова Епистимья
Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Терентий Борисовъ
Отец ребёнка: Борисъ Макаровъ
Марутино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисъ Макаровъ