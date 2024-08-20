Brzeski H. Oksza Konstanty
Место рожденияRadziejów
Дата рождения10.04.1813
Дата смерти05.05.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.11.1839
Жена: (Ulkowska) Wiktoria
Рождение ребёнка
01.04.1840
Сын: Brzeski H. Oksza Zygmunt Konstanty
Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria
Рождение ребёнка
15.02.1842
Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria
Рождение ребёнка
27.02.1846
Сын: Brzeski H. Oksza Nazary Kazimierz
Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria
Рождение ребёнка
18.07.1854
Дочь: (Brzeska H. Oksza) Jadwiga
Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria
Рождение ребёнка
14.03.1856
Дочь: (Brzeska H. Oksza) Hrabina Zofia
Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria
Смерть
05.05.1870
Похороны
Неизвестно