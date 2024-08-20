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Brzeski H. Oksza Konstanty

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Место рождения

Radziejów

Дата рождения

10.04.1813

Дата смерти

05.05.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.11.1839

Жена: (Ulkowska) Wiktoria

Рождение ребёнка
01.04.1840

Сын: Brzeski H. Oksza Zygmunt Konstanty

Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria

Рождение ребёнка
15.02.1842

Сын: Brzeski H. Oksza Józef

Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria

Рождение ребёнка
27.02.1846

Сын: Brzeski H. Oksza Nazary Kazimierz

Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria

Рождение ребёнка
18.07.1854

Дочь: (Brzeska H. Oksza) Jadwiga

Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria

Рождение ребёнка
14.03.1856

Дочь: (Brzeska H. Oksza) Hrabina Zofia

Мать ребёнка: (Ulkowska) Wiktoria

Смерть
05.05.1870
Похороны
Неизвестно

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