Сергей Наумов
Место рождения
Дата рождения23.09.1883 ст.
Дата смерти27.08.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1883 ст.
Отец: Наум Гаврилов
Мать: Анна Емельянова
25 сентября 1883 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Родионов и жена Анна Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Маркел Тарасов и крестьян... Показать все
Смерть
27.08.1884 ст.
28 августа 1884 г погребение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Бориса Иродионова сын Сергей 11 мес от поносу михаил симбирские мк самара ставрополь Верх Якушка 1881-1886 с.230