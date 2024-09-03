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Сергей Наумов

Место рождения

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.09.1883 ст.

Дата смерти

27.08.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1883 ст.

Отец: Наум Гаврилов

Мать: Анна Емельянова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
25 сентября 1883 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Родионов и жена Анна Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Маркел Тарасов и крестьян... Показать все
Смерть
27.08.1884 ст.
Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
28 августа 1884 г погребение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Бориса Иродионова сын Сергей 11 мес от поносу михаил симбирские мк самара ставрополь Верх Якушка 1881-1886 с.230

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