Дулесов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дулесов Д
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дулесова Анна Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дулесовъ Адриан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Дулесова Анна Андреева
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно