Дулесов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулесов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дулесов Д

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дулесова Анна Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дулесовъ Адриан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дулесов Козьма Никифоров

Мать ребёнка: Дулесова Анна Андреева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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