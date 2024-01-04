Дулесов Козьма Никифоров
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Дулесов Никифор
Мать: Дулесова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дулесова Александра Козьмина
Мать ребёнка: Дулесова Наталья Борисова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Дулесова Апполинария Козьмина
Мать ребёнка: Дулесова Наталья Борисова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дулесова Анна Козьмина
Мать ребёнка: Дулесова Наталья Борисова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Дулесова Мария Козьмина
Мать ребёнка: Дулесова Наталья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно