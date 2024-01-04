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Дулесов Козьма Никифоров

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Дулесов Никифор

Мать: Дулесова Анна Андреева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дулесова Александра Козьмина

Мать ребёнка: Дулесова Наталья Борисова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дулесова Апполинария Козьмина

Мать ребёнка: Дулесова Наталья Борисова

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дулесова Анна Козьмина

Мать ребёнка: Дулесова Наталья Борисова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Дулесова Мария Козьмина

Мать ребёнка: Дулесова Наталья Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дулесова Наталья Борисова

Смерть
Неизвестно
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