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Тропин Георгий Георгиевич

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Место рождения

Суходолово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.05.1918

Дата смерти

18.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1918

Отец: Тропин Георгий Семенович

Мать: не указана

Суходолово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.06.1946

Жена: Тропина Нина Александровна

Братовщина, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тропина Нина Александровна

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тропина Нина Александровна

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
18.04.2001
Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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