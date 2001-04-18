Тропин Георгий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1918
Дата смерти18.04.2001
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1918
Отец: Тропин Георгий Семенович
Бракосочетание
24.06.1946
Братовщина, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тропина Нина Александровна
Рождение ребёнка
03.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тропина Нина Александровна
Смерть
18.04.2001