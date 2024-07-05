Головина Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Петр Федоров

Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Головин Александр Петров

Отец ребёнка: Головин Петр Федоров

12(13) августа 1902 родился Александр. Родители: села Дубровичи псаломщик Петр Андреев Головин и законная жена его Екатерина Васильева, оба православного вероисповедания. Воспреемники: села Дубровичи ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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