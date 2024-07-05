Головина Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Петр Федоров
Рождение ребёнка
12.08.1901
Отец ребёнка: Головин Петр Федоров
12(13) августа 1902 родился Александр. Родители: села Дубровичи псаломщик Петр Андреев Головин и законная жена его Екатерина Васильева, оба православного вероисповедания. Воспреемники: села Дубровичи ... Показать все
Смерть
Неизвестно