Головин Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1901
Отец: Головин Петр Федоров
12(13) августа 1902 родился Александр. Родители: села Дубровичи псаломщик Петр Андреев Головин и законная жена его Екатерина Васильева, оба православного вероисповедания. Воспреемники: села Дубровичи ... Показать все
Смерть
Неизвестно