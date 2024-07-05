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Головин Александр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1901

Отец: Головин Петр Федоров

Мать: Головина Екатерина Васильева

12(13) августа 1902 родился Александр. Родители: села Дубровичи псаломщик Петр Андреев Головин и законная жена его Екатерина Васильева, оба православного вероисповедания. Воспреемники: села Дубровичи ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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