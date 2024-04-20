Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1883 ст.
Муж: Флор Марков
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Флор - 44 резервного пехотного батальона 5 роты уволенный в запас рядовой. Мария Васильева - дочь Василия Федорова деревни Соколовой села Власовского.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ефим Флоров
Отец ребёнка: Флор Марков
Рождение ребёнка
1891
Сын: Иван Флоров
Отец ребёнка: Флор Марков
Рождение ребёнка
13.04.1891 ст.
Дочь: Сафронова (Маркова) Анастасия Флоровна
Отец ребёнка: Флор Марков
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Сын: Марков Петр Флорович
Отец ребёнка: Флор Марков
Рождение ребёнка
1903
Сын: Федор Флоров
Отец ребёнка: Флор Марков
Смерть
Неизвестно