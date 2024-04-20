Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

Место рождения

Соколово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
16.05.1883 ст.

Муж: Флор Марков

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Флор - 44 резервного пехотного батальона 5 роты уволенный в запас рядовой. Мария Васильева - дочь Василия Федорова деревни Соколовой села Власовского.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ефим Флоров

Отец ребёнка: Флор Марков

Селиваниха, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Иван Флоров

Отец ребёнка: Флор Марков

Селиваниха, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1891 ст.

Дочь: Сафронова (Маркова) Анастасия Флоровна

Отец ребёнка: Флор Марков

Селиваниха, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Сын: Марков Петр Флорович

Отец ребёнка: Флор Марков

Селиваниха, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Федор Флоров

Отец ребёнка: Флор Марков

Селиваниха, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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