Куриленко Демид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко Демид Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.03.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Григорьевна Куриленко
Восприемник
15.05.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Лукьянович Симоненко
Восприемник
22.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Артемий Григорьевич Андрияшенко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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