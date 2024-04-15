Куриленко Демид Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
28.03.1885 ст.
Мария Григорьевна Куриленко
Восприемник
15.05.1888 ст.
Дмитрий Лукьянович Симоненко
Восприемник
22.10.1896 ст.
Артемий Григорьевич Андрияшенко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно